Business Line: Şirketler Covid-19 salgınına nasıl uyum sağladı? Covid-19 pandemisi insanlığı benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bırakırken kargo endüstrisi kriz süresince tutunacak bir dal uzatıyor.

Covid-19 pandemisi insanlığı benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bırakırken kargo endüstrisi kriz süresince tutunacak bir dal uzatıyor. Dubai merkezli kargo devleri DP World ve SkyCargo'nun dünya genelinde acil temel ihtiyaç talebini nasıl karşıladıklarını araştırdık.View on euronews