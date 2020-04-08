Business Line: Neflix'in yeni rakipleri kim? WeWork'ün halka arz planı neden başarısız oldu? Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Netflix'in yeni rakiplerinden WeWork'ün halka arzına ve kadınların iş dünyasındaki yerine kadar birçok konu yer alıyorView on euronews.

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Netflix'in yeni rakiplerinden WeWork'ün halka arzına ve kadınların iş dünyasındaki yerine kadar birçok konu yer alıyorView on euronews Kaynak: Euronews.com