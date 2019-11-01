Business Line: Neflix'in yeni rakipleri kim? WeWork'ün halka arz planı neden başarısız oldu?
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Netflix'in yeni rakiplerinden WeWork'ün halka arzına ve kadınların iş dünyasındaki yerine kadar birçok konu yer alıyor.
01.11.2019 16:58
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Netflix'in yeni rakiplerinden WeWork'ün halka arzına ve kadınların iş dünyasındaki yerine kadar birçok konu yer alıyor…
Kaynak: Youtube