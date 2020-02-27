Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı

27.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:04

Business Line bu ay iş dünyasının nabzını tuttu.



Yeni tip koronavirüs olan Covid-19'un ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi. Euronews.com'da Görüntüle