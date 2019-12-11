Business Line: Hızla gelişen teknoloji karşısında hangi düzenlemeler rekabeti arttırabilir?

11.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:01

Teknoloji devleri 'Dördüncü Endüstri Devrimi' denilen dönemde rekabeti teşvik etmek için dijital ekonomi alanında daha sıkı düzenlemeler getirmeli mi?



Neden kozmetik devi L'Oreal sektörün zirvesindeki yerini korumak için geniş ölçekli veri toplama ve matematiksel analiz peşinde? ve LinkedIn 660 milyon kullanıcıya ulaştığı bu dönemde neden serbest çalışanlara (freelancer) odaklanıyor? Euronews.com'da Görüntüle