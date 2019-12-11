: Business Line: Hızla gelişen teknoloji karşısında hangi düzenlemeler rekabeti arttırabilir?

11.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:54

Teknoloji devleri 'Dördüncü Endüstri Devrimi' denilen dönemde rekabeti teşvik etmek için dijital ekonomi alanında daha sıkı düzenlemeler getirmeli mi? Geniş ölçekli veri toplama ve matematiksel analizin iş dünyasındaki önemi? Hepsi ve daha fazlası Business Line programında. View on euronews

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