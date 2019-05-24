Business Line: Büyük verinin geleceği, Game of Thrones'un finali ve Amerika'nın Küba'ya yaptırımları

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı küresel iş barometresi Business Line programında bu ay Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Küba'ya yaptırımları, final yapan Game of Thrones dizisi ve 'büyük veri'nin geleceği konuları yer alıyor.

ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar

ABD eski Başkanı Barack Obama 2016 yılında Küba'ya gitmişti ve bu ziyaret ile iki devlet arasındaki soğuk savaşta yeni bir sayfa açılmıştı. Ancak Donald Trump'ın başkanlığında Küba'ya yönelik yaptırımlar yeniden gündemde. Washington, Helms-Burton yasasının askıya alınan 3. maddesinin, yani Küba devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıkları işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın kaldırıldığını açıkladı. Washington'ın bu kararına göre, Küba'da 1959 devriminden sonra adadaki ABD'li şirketlere el konulmasından yararlanan şirketlere dava açılması öngörülüyor. Euronews.com'da Görüntüle