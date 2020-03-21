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Koronavirüs, Ekonomi

Business, koronavirüsle değişen iş süreçleri için dijital çözüm sunuyor

Vodafone Business, koronavirüs salgını sebebiyle iş süreçlerinin aksamaması için evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla artan bağlantı ve güvenlik talebine uygun çözümler sunarak, işletmelerin verimliliğini uzaktan takip imkanı sağlıyor.

21.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:14
Business, koronavirüsle değişen iş süreçleri için dijital çözüm sunuyor

Vodafone Business, koronavirüs salgını sebebiyle iş süreçlerinin aksamaması için evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla artan bağlantı ve güvenlik talebine uygun çözümler sunarak, işletmelerin verimliliğini uzaktan takip imkanı sağlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle değişen iş yapış şekillerine uyum sağlamada işletmelerin ihtiyaçlarına uygun uçtan uca çözümler sunduklarını bildirdi.

Buna göre, Vodafone Business, işletmelerin bu dönemde iş kaybı yaşamaması için kesintisiz iletişim ve veri hizmetinin yanı sıra üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağlıyor.

Vodafone Business, işletmelerin yurt içi ve dışında yer alan merkezlerini ve operasyonel lokasyonlarını metroethernet ile yüksek hızda, sınırsız ve güvenli olarak bağlayarak çeviklik kazandırıyor.

Operasyonel nedenlerden ihtiyaç olabilecek hız yükseltmelerine anında cevap verilerek, deneyimlerin kolaylaştırıldığı belirtilen açıklamada, "İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için esnekveri merkezi hizmetleri de sunan Vodafone Business,ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone Business'in, işletmelerin personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasına yönelik teknoloji çözümleri sunduğu kaydedilerek, Vodafone Business'ın SSL VPN teknolojisinin işletme kaynaklarına uzaktan güvenli bir şekilde ulaşılabildiği, çalışanların ofis dışındayken internet üzerinden güvenli bir şekilde kritik iş uygulamalarına erişebilmeleri sağlandığı vurgulandı.

"Çalışanlarımız ve müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri alıyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, toplum olarak her zamankinden daha fazla dayanışma içinde, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edilmesi gereken bir dönemde olunduğunu dile getirdi.

Vodafone Business olarak birinci önceliklerinin, işletmelerinin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak olduğunu belirten Şahin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışanlarımız ve müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Şebeke operasyonlarımızın sürekliliğini sağlamak için coğrafi yedeklilik ve evden çalışma avantajımızı kullanıyoruz. Hem sanal toplantılar düzenlemek, hem de hızlı ve güvenli bilgi paylaşımı için video konferans, internet telefonu, bulut ve barındırma servisleri gibi yeteneklerimizi destekleyen global veri şebekemiz ve teknolojimizden yararlanıyoruz. Sunduğumuz servislerin önemli bir bölümü uzaktan verilebiliyor ve müşterilerimizin ofisinde herhangi bir fiziksel müdahale yapılmasını gerektirmiyor. Dijital ve güvenli çözümlerimizle iş ortaklarımızın iş sürekliliğini sağlarken, verimliliğini artırıyoruz. Bununla birlikte, işletmelerin ihtiyaçlarına göre esnek olarak sunduğumuz internet ve veri merkezi altyapılarını geniş kapsamlı siber güvenlik çözümlerimiz ile de güvende tutuyoruz."

Güvenli bağlantı ve iki katmanlı doğrulama

Açıklamada, Vodafone Business'ın SSL VPN Çözümü sadece işletme ve çalışanlarının değil operasyonel gereksinimlerden dolayı söz konusu işletmenin ağına bağlanmak isteyen iş ortaklarının da güvenli bir şekilde erişimine imkan tanıdığı kaydedildi. Kurulumu ve kullanımı kolay olan bu çözüm yazılım tabanlı OTP seçeneği ile iki katmanlı doğrulama sağlandığı ifade edilen açıklamada, SSL teknolojisi ile çalışanlar ve işletmenin ağı arasında güvenli bağlantı sağlandığı, çalışanlar ve kullanıcıların güvenli bir uygulama üzerinden kullanıcı adı ve parola ile oturum açabildiğinden şirket verilerinin de güvende tutulduğu anımsatıldı.

Antivirüs çözümü sunuyor

Açıklamada, Vodafone Business AntiVirüs çözümünün işletmelerin herhangi bir lokasyonda internete bağlı olan cihazını zararlı yazılımlara ve web sitelerine, veri hırsızlığına, virüslere ve kurumsal odaklı hedef saldırılara karşı koruduğu belirtildi.

Sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Bulut Santral Çözümü'nün ise sabit veya mobil telefonlar ile bulut sistemine bağlandığı kaydedilen açıklamada, fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanma imkanının sunulduğu kaydedildi.

E-Dönüşüm zamandan ve maliyetten tasarruf ettiriyor

Açıklamada, E-Dönüşüm paketi Kolay Dönüşüm ile fatura, irsaliye, muhasebe ve makbuz işlemleri dijitalleştirildiği, işletmeler bu sayede operasyonel süreçlerde zaman tasarrufu, yanlış faturalara anında müdahale, elektronik arşivleme ile maliyetleri azaltma ve belgelere kolayca ulaşma gibi avantajlar sağladığı ifade edildi. Bununla birlikte, pazarlamada dijital çözümlerle işletmelerin daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabildiği kaydedilen açıklamada, Vodafone'un işetmeler için geliştirdiği çözümler arasında Türkiye'de aylık kullanıcı sayısı 46 milyon olan Facebook ve 51 milyon olan Instagram platformlarında reklam vermek gibi opsiyonların da bulunduğu anımsatıldı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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