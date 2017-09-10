Business İstanbul'dan Ofis Alan Yaşadı

Fikirtepe'nin en büyük ve tek ofis projesi olan Business İstanbul kapılarını projemlak.com'a açtı. Business İstanbul'un yapımcı firması Aksun İnşaat Genel Müdürü Abbas Ayazoğlu, projemlak.com'a özel açıklamalarda bulundu.



KONUTA GÖRE 2 KAT AVANTAJLI



Business İstanbul'da m² fiyatlarının 4 bin dolara kadar dayandığını anlatan Abbas Ayazoğlu yatırımcılara şöyle seslendi: "Ofis almak yatırım açısından daha karlı bir araç. Çünkü ofis içinde yapılacak yatırım kullanıcı yapmış oluyor. Konutta olduğu gibi kullanıcının ana emtiaya zarar verme durumu yok. Ofislerde kiralamalar hem daha uzun süreli hem de daha kurumsal oluyor. Artı konutlarda İstanbul'da 30 yılı aşan geri dönüş sürelerinden bahsederken bizim projemizde 20 yıldan daha az bir süreden bahsediyoruz. Konuta göre neredeyse 2 kat daha avantajlı bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



KİRALAMA SIKINTISI YAŞANMAZ



Business İstanbul'u satan alan firmaların kullanmak için aldıklarını belirten Ayazoğlu, "Ancak kiralamak için satın alsalar bile kiralama sıkıntısı yaşamazlar. Projenin lokasyonu kiralamalarla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaklarının en güzel göstergesi. Ayrıca yatırım 200 ayda geri dönüyor. Alıcılar açısından karlı bir yatırım oldu" diye konuştu.



İKİNCİ ETAP ÖNÜMÜZDEKİ AY SATILIYOR



Business İstanbul'un çevredeki diğer ofis fiyatlarına göre oldukça uygun olduğuna dikkat çeken Ayazoğlu, projenin ilk etabının satıldığını ikinci etabının ise önümüzdeki ay satışa çıkacağını duyurdu.



Sümeyra Kırca - ÖZEL HABER



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