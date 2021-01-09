Business Insider: Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın ilgili maddesini kullanmayacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kongre baskınının ardından Anayasa'nın 25. ek maddesini kullanarak, Donald Trump'ı görevden alma fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

ABD'deki Kongre baskınının ardından Amerikan kamuoyu, baskının sorumlusu olarak gösterilen Başkan Donald Trump'ın, Anayasa'nın 25. ek maddesinin devreye sokulması ya da Kongrede azledilmesi yoluyla görevden alınmasını tartışıyor.

Business Insider'ın Pence'e yakın isimlere dayandırdığı haberine göre, Pence, kendisine yönelik "25. ek maddeyi harekete geçirip, Trump'ı görevden al." çağrılarına sıcak bakmıyor.

Trump'ın görev süresinin bitip, başkanlığı Joe Biden'ın devralacağı 20 Ocak'a çok kısa bir süre kaldığına işaret eden kaynaklar, Pence'in böyle bir adım atmayı mantıklı bulmadığını aktardı.

Pence'in bu adımı atması durumunda yanına bazı kabine üyelerinin de desteğini alacağını kaydeden kaynaklar, Pence'in böyle bir adımın Washington'da daha çok karmaşaya yol açmasından da endişe ettiğini belirtti.

Ayrıca kaynaklar, Pence'in 2024'teki başkanlık seçimleri için aday olmayı düşündüğünü ve Trump'ı görevden almanın kendisini etkileme ihtimalini de göz önünde bulundurduğunu kaydetti.

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan