Business, Dijital Türkiye Konferansı'nda geleceğin teknolojilerini anlattı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone Business olarak dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye'yi bu süreçte sonuna kadar destekliyoruz.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone Business olarak dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye'yi bu süreçte sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dijital dönüşümün merkezinde konumlanmaya devam ediyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) pandemiden sonra yeniden şekillenen dünyada dijital dönüşümün önemini, Türkiye'ye sunacağı fırsatlar ve gelecek dijital yol haritasını tartıştığı Dijital Türkiye Konferansı'na sponsor olan Vodafone Business, "Geleceğin Teknolojileri" konulu panelde yeni nesil teknolojileri ve Vodafone'un bu konuda işletmelere özel sunduğu çözümleri anlattı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, geleceğe yönelik dijital yol haritasının paylaşıldığı Dijital Türkiye Konferansı'na destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin ve verimlilik ihtiyacının giderek artmasıyla işletmelerin birçok teknolojik çözüm arasından doğru teknolojiyi nasıl entegre edeceği konusunda danışmanlık ihtiyacı artıyor. Bu noktada Vodafone Business olarak kendimizi işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt bulan bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka ve bulut gibi teknolojiler dijitalleşmenin önemli konu başlıkları olmaya devam edecek. Biz de Vodafone Business olarak, geleceğe hazır şebeke altyapımız, işletme kullanımına özel sunulan özelleştirilmiş mobil şebeke teknolojimiz, küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alan Endüstri 4.0'a yönelik çözümlerimiz ile gelecekte de işletmelere özel çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, KOBİ'lerimize sadece çözüm sunmakla kalmıyoruz, eğitime de odaklanıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz Vodafone Business KOBİ Eğitim Platformu'nda e-ticaretten dijital tarıma, e-İhracattan dijital pazarlamaya kadar birçok başlıkta KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu 100'e yakın alanda sektörel ve temel eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Vodafone Business olarak biz dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye'yi bu süreçte sonuna kadar destekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol