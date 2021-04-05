BÜSİBER'in düzenleyeceği zirvede siber güvenliğin sosyal bilimler boyutu ele alınacak
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BÜSİBER'in düzenleyeceği zirvede siber güvenliğin sosyal bilimler boyutu ele alınacak

Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Teknoloji
BÜSİBER'in düzenleyeceği zirvede siber güvenliğin sosyal bilimler boyutu ele alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER), "Sosyal Bilimler Boyutuyla Siber Güvenlik" zirvesi düzenleyecek.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER), "Sosyal Bilimler Boyutuyla Siber Güvenlik" zirvesi düzenleyecek.

BÜSİBER'den yapılan açıklamaya göre, 10-11-12 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek zirveye, sosyal bilimler 3. ve 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilecek.

Siber güvenliği, sosyal bilimler perspektifiyle birleştirmeyi amaçlayan zirve, uluslararası ilişkiler boyutuyla siber saldırıların ve siber güç sahibi devlet ve toplulukların küresel olarak toplumları ve diplomasiyi nasıl etkilediğine odaklanacak.

Zirve, sosyoloji yönüyle siber güvenlik kültürü ve siber güvenlikle ilgili problemlerin kamu, sivil toplum ve özel sektör tarafından nasıl yönetilebileceğini de hedefliyor.

Sosyal araştırma yöntemleri başta olmak üzere, öğretim üyelerinin diğer akademik sunumlarının da yer alacağı zirveye katılacak kişilere seviye tespit sınavı uygulanacak.

Sınavı geçip kayıt yaptıran ve yüzde 100 katılım sağlayanlar ise eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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