BUSİAD Başkanlığına Buğra Küçükkayalar seçildi
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) başkanlığına Buğra Küçükkayalar seçildi.
BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) başkanlığına Buğra Küçükkayalar seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, BUSİAD 43. Olağan Genel Kurulu, BUSİAD Evi'nde gerçekleştirildi.
Genel Kurul'da, bir önceki dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapan Küçükkayalar, başkanlığa seçildi.
Küçükkayalar'ın oluşturduğu yönetim kurulu listesinde, Haluk İsmail Parlamış, Mustafa Bulut, Mustafa Ekinci, Orçun Sarıca, Osman Nemli, Selim Akbaş, Serdal Can, Sezai Sezer, Sevda Keskin Gülmez, Tuncer Hatunoğlu, Tülay Hacıoğlu Şengül, Uğur Urkut, Veda Girgin Eroğlu ve Yasemin Uyar Duman yer aldı.
Görevi Ergun Hadi Türkay'dan devralan Küçükkayalar, yenilikçi çalışmalarla BUSİAD'a, Bursa'ya ve ülkeye katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.