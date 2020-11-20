BUSİAD Başkanı Türkay TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi Açıklaması

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform yapılacağı açıklaması ve son olarak Merkez Bankasının beklenen...

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform yapılacağı açıklaması ve son olarak Merkez Bankasının beklenen faiz artırımı, piyasa gerçeklerine göre adımlar atılacağını gösterdi." ifadesini kullandı.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, son iki haftada ekonomi cephesinde alınan kararların, yapılan açıklamaların Türkiye'nin piyasa ekonomisine tekrar dönüşü anlamına geldiğini belirtti.

Türkay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform yapılacağı açıklaması ve son olarak Merkez Bankasının beklenen faiz artırımı, piyasa gerçeklerine göre adımlar atılacağını gösterdi. Faiz, elbette fiyat istikrarı ve büyüme için olumlu bir durum değil ancak yaşanan gelişmeler, doların 2 haftada 1 lira civarında gevşemesini sağladı. Dövize yöneliş çok yüksekti. Artık en azından dövizde bir parça elimiz rahatlamış ve Türk lirasına yönelme sağlanmış olur. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği reformlar da gerçekleşirse o zaman buradan 'V' şeklinde çıkmak mümkün olur. Tabii bu reformlara bir de eğitimi eklemek şartıyla. Ne üreteceksek eğitimli insan gücüyle üreteceğimiz gözden kaçırılmamalı. Bundan sonra ilk hedef, cari açığın sıfırlanması, hatta artıya geçmesi olmalı."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Türkay, "Ekonomi cephesinde işlerin durmaması için bizler gayret ediyoruz. Vatandaşlar da maske, mesafe ve temizliğe azami uymalı. Hatta mümkünse evlerinde kalmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz