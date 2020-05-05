HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BUSİAD Başkanı Türkay nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi

BUSİAD Başkanı Türkay nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi
05.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:16

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilin dış satımında yaşanan düşüşün, ihracat kalemlerini çeşitlendirmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilin dış satımında yaşanan düşüşün, ihracat kalemlerini çeşitlendirmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs sürecinde uluslararası ticaretin daraldığını, bunun geçici bir durum olduğuna olan inancını koruduğunu ifade etti.

İhracatın geçen yılın aynı ayına göre gerilediğini bildiren Türkay, Bursa'nın dış satımının azalmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada otomotivin belirleyici rolü, çok açık. İhracattaki düşüş, bizim ihracat kalemlerini çeşitlendirmemiz gerektirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Yumurtaları aynı sepete koymaktan vazgeçmeliyiz. Bursa, üretim yetenek ve imkanlarıyla tarımın başkentleri arasında. Özellikle meyvecilikte başarılı ve buraya ağırlık verilebilir. Ayrıca Bursa, havacılık, uzay ve tıp endüstrisinde de üretim ve ihracat yapar konuma getirilmelidir. Bu salgından, bu anlamda da dersler almalıyız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Ekonomi
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Ekonomi
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Ekonomi
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Irrfan Khan Burak Özçivit
Spor Ersun Yanal Loris Karius Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: BUSİAD Başkanı Türkay nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:40:47. #1.14#
title