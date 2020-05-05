BUSİAD Başkanı Türkay nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilin dış satımında yaşanan düşüşün, ihracat kalemlerini çeşitlendirmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilin dış satımında yaşanan düşüşün, ihracat kalemlerini çeşitlendirmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs sürecinde uluslararası ticaretin daraldığını, bunun geçici bir durum olduğuna olan inancını koruduğunu ifade etti.

İhracatın geçen yılın aynı ayına göre gerilediğini bildiren Türkay, Bursa'nın dış satımının azalmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada otomotivin belirleyici rolü, çok açık. İhracattaki düşüş, bizim ihracat kalemlerini çeşitlendirmemiz gerektirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Yumurtaları aynı sepete koymaktan vazgeçmeliyiz. Bursa, üretim yetenek ve imkanlarıyla tarımın başkentleri arasında. Özellikle meyvecilikte başarılı ve buraya ağırlık verilebilir. Ayrıca Bursa, havacılık, uzay ve tıp endüstrisinde de üretim ve ihracat yapar konuma getirilmelidir. Bu salgından, bu anlamda da dersler almalıyız."

Kaynak: AA