BUSİAD Başkanı Türkay: İhracat kalemlerimizi çeşitlendirmemiz gerek
05.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:31
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı Nisan 2020 ihracat rakamlarında Bursa'nın düşüşünü, otomotiv ana ve yan sanayinin şalterleri indirmesine bağladı.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı Nisan 2020 ihracat rakamlarında Bursa'nın düşüşünü, otomotiv ana ve yan sanayinin şalterleri indirmesine bağladı.
Kaynak: Dunya.com