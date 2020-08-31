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BUSİAD Başkanı Türkay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, son çeyrekteki ekonomik daralmaya ilişkin, "Tekrar çarklar durmak zorunda kalmazsa bizler bu işin altından kalkarız." ifadesini kullandı.

BUSİAD Başkanı Türkay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
31.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:40

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, son çeyrekteki ekonomik daralmaya ilişkin, "Tekrar çarklar durmak zorunda kalmazsa bizler bu işin altından kalkarız." ifadesini kullandı.

Türkay, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklanan rakamların kimseyi korkutmaması gerektiğini belirten Türkay, şu bilgileri verdi:

"Pandemi dönemini gösteren rakamlarda, daralma yüzde 9,9 çıkıyor. Sanayi yüzde 16,5, inşaat yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25, destek hizmetleri yüzde 16,5, diğer hizmetler yüzde 18 küçülmüş. Küçülmeyi yüzde 9,9'da tutan ise başta finans ve sigortanın yüzde 27,8, bilgi-iletişimin yüzde 11 ve tarımın yüzde 4 büyümesi oldu."

"Gelecekten umutluyuz"

Türkay, beklenen bir durum yaşandığını ve yaz aylarında bu daralmayı kırmak için çabaladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tekrar çarklar durmak zorunda kalmazsa bizler bu işin altından kalkarız. Özellikle tek odaklı tedarik anlayışının pandemiyle birlikte yerini bölgesel tedarik kanallarına bırakacağının anlaşılmasıyla Türkiye'nin önünün açılacağı ortaya çıkmıştı. Çin'den yapılan alımların özellikle Avrupa için Türkiye'ye kayma ihtimali belirmişti. Ancak işin sağlık boyutunun çok da iyi gitmediğini görüyoruz. Umarım sonbahar ve kış aylarında daha sıkıntılı bir dönem yaşanmadan bu beladan kurtuluruz. Türkiye, bu işi ilk günlerdeki gibi sıkı tutabilirse önünde güzel bir yol var. Bizler bunu görebiliyoruz. Her akşam ortaya çıkan sağlık rakamları ve görüntüler, bu umudumuza gölge düşürse de bizler yine de gelecekten umudumuzu koruyoruz."

Kaynak: AA

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