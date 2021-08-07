Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu!
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Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu!

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Busenaz, çeyrek final maçında Ukraynalı Anna Lysenko yenerek yarı finale yükselmişti. Bu turda ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le mücadele eden milli sporcu, müsabakadan 5-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu altın madalya için rakip oldu. Busenaz, ilk raundu kaybetse de maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergiledi ve Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğunu getirdi. Milli boksör, olimpiyat tarihinin ilk altın madalyalı boksörü olarak da Türk spor tarihine geçti.

Türkiye'ye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci altın madalyasını kazandıran Busenaz'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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