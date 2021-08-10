Busenaz Sürmeneli, olimpiyat şampiyonluğunu DHA'ya anlattı
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Busenaz Sürmeneli, olimpiyat şampiyonluğunu DHA'ya anlattı

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat şampiyonluğunu DHA'ya anlattı
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Çok çalıştık. Herkes burada gülerken, eğlenirken görüyor ama benim antrenmanda ağlarken neler yaptığımı kimse görmüyor.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Çok çalıştık. Herkes burada gülerken, eğlenirken görüyor ama benim antrenmanda ağlarken neler yaptığımı kimse görmüyor. Ben antrenmanda 4-5 tişört değiştiriyorum, sıktığında su oluyor hepsi. Kimse bilmiyor bunları. Herkes mutlu, gururlu. Ben de çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Sürmeneli, havalimanında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlara hazırlık sürecinde çok acı çektiğini söyleyen milli boksör, "Beklentilere çok bakmıyoruz, sonuç çok önemli bizim için. Tabii ki gerçek Buse'yi izleyemediler henüz. Ben antrenmanlarda daha çok kombine vuruş yapan bir sporcuydum ama rakipler bizi oynatmadı. Hakemin de faktörü vardı. Antrenmanlarıma gelseydiniz, benim neler çektiğimi görseydiniz, 'Buse'yi oynatmadılar' derdiniz. Buraya gelirken gerçekten çok acı çektim. Antrenmanlarda ağladığım videolar var. Yerde bayılıyorum, Cahit hoca kaldırıp, 'Hadi kızım olimpiyat madalyası için yapabilirsin' diyordu. O anların hepsi kayıtlı. Ben o videolara bakıp motive oluyorum ve maçlara çıkıyorum. Çok çalıştık. Herkes burada gülerken, eğlenirken görüyor ama benim ağlarken antrenmanda neler yaptığımı kimse görmüyor. Ben antrenmanda 4-5 tişört değiştiriyorum, sıktığında su oluyor hepsi. Kimse bilmiyor bunları. Herkes mutlu, gururlu. Ben de çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ise, çok önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Duygu seli yaşıyor. Olimpiyat şampiyonluğunun verdiği sevinç ve haz bambaşka. Bu başarıyı ülkemizdeki bütün insanlarla paylaşmak istiyoruz. Güzel bir sonuç ve inşallah bundan sonraki süreçte de güzel sonuçları ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

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