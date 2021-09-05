Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme: "Trabzonspor'da mutluyuz"
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Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme: "Trabzonspor'da mutluyuz"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme: 'Trabzonspor'da mutluyuz'
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, yapılan transfer tekliflerine ilişkin, Trabzonspor Kulübünde bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, yapılan transfer tekliflerine ilişkin, Trabzonspor Kulübünde bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine, Trabzonspor Kulübünde olmalarının motivasyonlarını daha da artırdığını belirterek, "Sonuçta Trabzonsporluyuz. Kulübü temsil etme anlamında motivasyonumuz daha da artırıyor. Kulüp başkanımız Ahmet Ağaoğlu ağabey gibi. Bir aile gibiyiz. Şu an her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

Kendilerine transfer teklifleri geldiğine değinen Süme, şöyle devam etti:

"Yine de ciddi teklifler için biraz zaman gerekiyor. Profesyonel boks için de zamana ihtiyaç var. Büyük menajerler bekler, 'Onlar gelsin' diye. Bekliyorsalar daha çok bekleyecekler. Kulübümüzden memnunuz, mutluyuz. Elbette ki Türkiye'de diğer farklı kulüplere de saygı duyuyoruz. Ama biz Trabzonsporluyuz, Trabzonspor'u çok seviyoruz. Ailecek, Buse, hepimiz öncelikle hedefler koyduk. Kulübün ilk altın madalyasıydı. Busenaz, olimpiyatta yer alan ve altın madalya kazanan ilk sporcusu oldu. Bu tür sporları bünyesinde bulunduran büyük kulüplerin çok madalyası var ama altını yok. Bu, büyük başarı."

Süme, 2-3 olimpiyat şampiyonluğu daha hedeflediklerini kaydederek, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile Cumhurbaşkanımıza beraber gittik. Yemekte, yeni yetenekli sporcular olduğunu söyledik. 'Niye duruyorsunuz hala, onları da alın bünyenize.' dedi. Bu büyük kulübe bu madalya yakıştı. Trabzonspor'umuza, Trabzon'umuza madalya çok yakıştı. 2-3 olimpiyat şampiyonluğu istiyoruz. Bunu kazanacak her şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin madalya ihtiyacı varsa, akan sular durur"

Kendisinin de eski bir milli boksör olduğunu, Atlanta'da yapılan olimpiyat oyunları sonrasında aldığı profesyonel boks teklifini ailesinin istememesi nedeniyle geri çevirdiğini anlatan Süme, şunları söyledi:

"Ülkemizin olimpiyat madalyasına ihtiyacı varsa akan sular durur. Maddiyat hiçbir zaman önemli olmadı. İyi teklifler oldu, 'Bizim adımıza yarışın.' diyen ülkeler, kulüpler de oldu. Ülkemizi temsil etmek boynumuzun borcu. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, kendi şehrimizde de Trabzonspor var, olmazsa olmazımızdır. Başkasının 10 vereceği yerde 3-5'e razı geliriz. Hak ettiğin değeri görmek önemli. Bazen çatlak sesler çıkıyor, onlara takılı kalmıyoruz ama bizim için önemli olan ülkemizdir, şehrimizdir. Profesyonel düşünebiliriz ama bunun için daha zaman var. Önce ülkemiz için gereken hamleleri, başarıları sağlayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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