Busenaz Sürmeneli kimdir? 2020 Olimpiyatları Boks Busenaz Sürmeneli kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2019 yılında Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, aslen nerelidir?

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazarak Türk halkını gururlandırmıştır. Busenaz Sürmeneli ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 yılında, Trabzon'da doğan Türk kadın boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

21 yaşındaki milli sporcumuz Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı.