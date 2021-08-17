Busenaz Sürmeneli: "Gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu"
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Busenaz Sürmeneli: "Gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu"

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme basın toplantısı düzenledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme basın toplantısı düzenledi. (2)

"Ben küçükken çok iyi bir sporcu olmak istiyordum. Adımdan söz ettirebilecek bir sporcu olmak istiyordum. Çünkü, sporu çok seviyordum. Her sporu denedim. Ama karakterime uyuşan, gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu"

Busenaz Sürmeneli: 'Gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu'
Busenaz Sürmeneli: 'Gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu'
Busenaz Sürmeneli: 'Gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu'
Busenaz Sürmeneli: 'Gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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