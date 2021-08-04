Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi
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Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi

Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kg yarı final müsabakasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kg yarı final müsabakasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kg'da finale yükseldi. Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, rakibine karşı gösterdiği üstün performansla 5-0 galip geldi. Busenaz, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te final müsabakasına çıkacak.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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