Busenaz Sürmeneli: "Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz"
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Busenaz Sürmeneli: "Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz"

Busenaz Sürmeneli: 'Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda şampiyon olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, "Allah'ım o kadar mutluyum ve gururluyum ki... Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda şampiyon olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, "Allah'ım o kadar mutluyum ve gururluyum ki... Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin" cümleleriyle duygularını paylaştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdi ve altın madalya kazandı. Milli boksör, elde ettiği bu başarının ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Emeklerinin karşılığını aldığını söyleyen Busenaz, "Olimpiyat şampiyonluğu, altın madalya, bu büyük zafer bana, aileme, beni yetiştiren hocama, tüm ekibime, tüm ülkeme hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım o kadar mutluyum ve gururluyum ki... Sabah, akşam, gece, gündüz demeden, sakatlanarak, yaralanarak, ring kenarında uyuya kalacak kadar yorgun düşerek geçirdiğim günler birikmiş birikmiş de avuçlarımdaki bu madalyanın içine sığıvermiş gibi. Bu genç yaşımda bu zafer nasip oldu. Önümüzde uzun bir yol görünüyor. Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz. Daha büyük mutluluklar daha büyük gururlar ve rekorlar için yola devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
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Busenaz Sürmeneli: "Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz" - Haberler Spor
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