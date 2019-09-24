BÜSEM, sanayi kenti Gaziantep'in yeni yüzü olacak

24.09.2019 14:58

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi kapsamında yol açma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki yol eski Nizip yoluna bağlanacak, yolların genişliği ise 25, 35 ve 50 metre arasında değişecek.



Güçlü sanayisiyle üretimde adeta dünya markası olan Gazi şehir, hem çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek hem de dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan bazı sektörleri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 31 Mart 2019 mahalli seçimleri öncesinde açıkladığı BÜSEM projesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 100 dönüme ayakkabıcılar, fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler ve TIR dorsecileri tek bir merkezde toplayacak olan BÜSEM, sanayi kentin yeni imajı olacak. Merkezin hayata geçirilmesi için yoğun bir tempoyla çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinden BÜSEM'i birbirine bağlayacak yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınmasına yönelik onaylanan imar planlarının ardından hazırlanan proje kapsamında ayakkabıcılara 800 dönüm, TIR dorse imalatçılarına 390 dönüm, fıstıkçılara 395 dönüm, gıda toptancılarına 243 dönüm ve nakliyatçılara 243 dönüm ayrıldı.



Yol açma çalışmalarında ise 12 adet kamyon, 1 adet rok, 5 adet kırıcı, 2 adet su tankeri ile 1 adet greyder iş makineleri kullanan Büyükşehir Belediyesi çalışmaları en kısa sürede tamamlayacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA