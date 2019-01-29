Buse'yi Arama Çalışmaları 6'ncı Gününde (2)
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİAntalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Kazada dereye uçan otomobilden yaralı kurtulan anne Ayla Akkın, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra bugün olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Akkın, akşam saatlerinde Kemer'e döndü.
Kaynak: DHA