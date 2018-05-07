Alişan'la Evlenen Buse Varol, Soyadını "Tektaş" Olarak Güncelledi
Dün akşam düzenlenen düğün töreniyle sevgilisi Alişan'la dünya evine giren Buse Varol, Instagram profilindeki soyadını "Tektaş" olarak güncelledi.
Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişna, magazin dünyasında yılın düğünü olarak adlandırılan törenle evlendi. Düğüne 20 dakika kala paylaşım yapmayı bırakan Varol, soyadını değiştirmek için Instagram'a girdi.
VAROL'U TEKTAŞ YAPTI
12 gün önce Alişan ile fotoğrafını paylaşan Buse Varol, "Bu Alişan ile Varol olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra Tektaş olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım" demişti. Sözünde duran oyuncu düğünden fotoğraf paylaşmak yerine ilk iş olarak soyadını değiştirdi.
İKİYE BÖLÜNDÜLER
Oyuncunun düğün sonrası hemen soyadını değiştirmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Varol'un soyadını değiştirmesini bir kısım kullanıcı onaylarken bir kısımda görgüsüzlük olarak yorumladı.
İşte Buse Varol'un paylaşımı:
YORUMLAR (22)
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Kadınnın hası Kocasının soyadını alır ve gururla taşır. saygılar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uyuuuusuuuuuum :)Cevap Yaz 1 Yayından KaldırUYUSS: Burdayım, yorumlar çok geç gelio Fahriye Evcen Burak Özçivit haberinin yorumlarına bi göz atsana2 Yayından Kaldır
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3 GÜN SONRA BOŞANIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Pinti Alişan parayı kıydıCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır