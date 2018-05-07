Alişan'la Evlenen Buse Varol, Soyadını "Tektaş" Olarak Güncelledi

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişna, magazin dünyasında yılın düğünü olarak adlandırılan törenle evlendi. Düğüne 20 dakika kala paylaşım yapmayı bırakan Varol, soyadını değiştirmek için Instagram'a girdi.

VAROL'U TEKTAŞ YAPTI

12 gün önce Alişan ile fotoğrafını paylaşan Buse Varol, "Bu Alişan ile Varol olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra Tektaş olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım" demişti. Sözünde duran oyuncu düğünden fotoğraf paylaşmak yerine ilk iş olarak soyadını değiştirdi.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Oyuncunun düğün sonrası hemen soyadını değiştirmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Varol'un soyadını değiştirmesini bir kısım kullanıcı onaylarken bir kısımda görgüsüzlük olarak yorumladı.

İşte Buse Varol'un paylaşımı: