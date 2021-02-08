Buse Varol ne zamana doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu! Buse Varol'un çocuğunun ismi ne?
2018 yılında sarkıcı Alişan ile evlenen Buse Varol ne zamana doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu! Buse Varol'un çocuğunun ismi ne?
İkinci çocuklarını kucaklarına alan Buse Varol- Alişan çifti çocuklarına ne isim verdi? Buse Varol ne zamana doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu! Buse Varol'un çocuğunun ismi ne?
BUSE VAROL NE ZAMAN DOĞUM YAPTI?
Alişan güzel haberi "Geldi babasının aşkı, çok şükür" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. Cumartesi günü sağlıklı şekilde doğum yapan Buse Varol- Alişan çifti kızlarına ne isim verdi?
BUSE VAROL'UN ÇOCUĞUNUN İSMİ NE?
Birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Alişan-Buse Varol çifti, dün ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çiçeği burnunda anne Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası tebrik mesajları yağdı.