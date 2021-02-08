Buse Varol ne zamana doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu! Buse Varol'un çocuğunun ismi ne?

2018 yılında sarkıcı Alişan ile evlenen Buse Varol ne zamana doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu! Buse Varol'un çocuğunun ismi ne?