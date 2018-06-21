Buse Varol'la Fotoğraf Paylaşan Alişan Yorum Yağmuruna Tutuldu

Düğünlerinin ardından sosyal medya hesaplarından birbirlerine duydukları aşkı gösteren paylaşımlarda bulunan Alişan ve Buse Varol, bazı paylaşımları üzerinden de eleştiri almıştı. Alişan haklarında yapılan tüm bu eleştirel yorumlara inat aşkını gösteren bir fotoğraf daha paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede tüm tepkileri topladı.

"YUH BANA BE!"

Eşinin kendisini yanağından öperken çekilmiş bir fotoğrafı hesabına yükleyen şarkıcı kendisine gelen 'mahrem' yorumları sonrasında şu açıklamayı yaptı: "Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!"

ÖZEL HAYATINIZI BU KADAR PAYLAŞMAYIN

Alişan'ın takipçileri fotoğrafın altına "Bu kadar özelinizi paylaşmayın", "Sizi böyle bilmezdi.", "Gereksiz bir foto" gibi yorumlar yaptı.