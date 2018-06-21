Buse Varol'la Fotoğraf Paylaşan Alişan Yorum Yağmuruna Tutuldu
Yakın zamanda Buse Varol'la dünya evine giren ve baba olmak için gün sayan Alişan'ın eşiyle paylaştığı fotoğraf "mahrem" tepkilerine neden oldu.
Düğünlerinin ardından sosyal medya hesaplarından birbirlerine duydukları aşkı gösteren paylaşımlarda bulunan Alişan ve Buse Varol, bazı paylaşımları üzerinden de eleştiri almıştı. Alişan haklarında yapılan tüm bu eleştirel yorumlara inat aşkını gösteren bir fotoğraf daha paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede tüm tepkileri topladı.
"YUH BANA BE!"
Eşinin kendisini yanağından öperken çekilmiş bir fotoğrafı hesabına yükleyen şarkıcı kendisine gelen 'mahrem' yorumları sonrasında şu açıklamayı yaptı: "Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!"
ÖZEL HAYATINIZI BU KADAR PAYLAŞMAYIN
Alişan'ın takipçileri fotoğrafın altına "Bu kadar özelinizi paylaşmayın", "Sizi böyle bilmezdi.", "Gereksiz bir foto" gibi yorumlar yaptı.
-
Başka adam mı bulamadın be kızım öpecekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kadının kocasını adamında karısını öpmesi nefes alıp vermek kadar doğaldır burada mahrem olan o özel şeyi sosyal medyada paylaşmaktırCevap Yaz Yayından Kaldır
-
HAYDA. . YAHU ADAMIN KARISI. . DUDAĞINDAN MI ÖPMÜŞ SANKİ. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
abimizde ünlü oldu yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
millet acayip sanatcilar acayipherkes hakettigi hayati yasar o yuzden bizim millete acimiyorum devam edinCevap Yaz Yayından Kaldır