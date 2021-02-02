Buse Varol kaç aylık hamile? Buse Varol ne zaman doğum yapacak?
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Buse Varol kaç aylık hamile? Buse Varol ne zaman doğum yapacak?

02.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:50
Buse Varol kaç aylık hamile? Buse Varol ne zaman doğum yapacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunuculuğunu bugün Buse Varol üstlendi. Peki, Buse Varol kaç aylık hamile? Buse Varol ne zaman doğum yapacak?

2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol, kaç aylık hamile? Buse Varol ne zaman doğum yapacak? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Buse Varol!

BUSE VAROL KAÇ AYLIK HAMİLE! BUSE VAROL NE ZAMAN DOĞUM YAPACAK?

2 Şubat tarihinde yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın yerine Buse Varol sunuculuk yaptı. Yayınlanan bölümde 4 gün sonra Cumartesi günü doğum yapacağı belirtildi. 9 aylık hamile Buse Varol'un 4 gün sonra doğum yapacak olmasına rağmen çok iyi görünmesi izleyicileri sevindirdi.

2 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI

Buse Varol,

Müge Boz,

Esra Ertuğrul

Buse Varol kaç aylık hamile? Buse Varol ne zaman doğum yapacak?
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