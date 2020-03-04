Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43

Sosyal medya hesabından giysi israfına dikkat çeken Buse Varol "Giysi israfı çevre için büyük tehdit. Her yıl 50 milyon ton giysi çöpe atılıyor. Oysa paylaşarak ve ikinci el kullanarak israfı azaltabiliriz. Ben oğlumun küçülen giysilerini Togem-Der'in 6-7 Mart'ta düzenleyeceği sıfır atık etkinliğine bağışladım. Siz de çocuğunuzun giymediği kıyafetleri güzel yarınlara dönüştürmek için paylaşabilirsiniz" çağrısında bulundu.

Etkinliğin tüm geliri İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.



