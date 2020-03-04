Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
Buse Varol, geçen ay bir yaşına giren oğlu Burak'ın kıyafetlerini Togem-Der'in 6-7 Mart'ta Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de 'sıfır atık' projesine destek için düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinde satılmak üzere bağışladı
Sosyal medya hesabından giysi israfına dikkat çeken Buse Varol "Giysi israfı çevre için büyük tehdit. Her yıl 50 milyon ton giysi çöpe atılıyor. Oysa paylaşarak ve ikinci el kullanarak israfı azaltabiliriz. Ben oğlumun küçülen giysilerini Togem-Der'in 6-7 Mart'ta düzenleyeceği sıfır atık etkinliğine bağışladım. Siz de çocuğunuzun giymediği kıyafetleri güzel yarınlara dönüştürmek için paylaşabilirsiniz" çağrısında bulundu.
Etkinliğin tüm geliri İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.