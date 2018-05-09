Buse Varol Baba Evinden Çıkarken 33 Yıllık Gelinlik Giydi

Alişan ve Buse Varol, şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı törende evlendi. Düğün günü baba evinden çıkarken farklı bir gelinlik tercih eden Varol, gelinliğin teyzesinin olduğunu açıkladı.

"33 YILLIK GELİNLİK"

Buse Varol Tektaş, düğün telaşının ardından Instagram hesabından teşekkür etmeye başladı. Baba evinden çıkmadan önce çektirdiği fotoğrafı paylaşan Tektaş, "Bu güzel gelinlik canım Esra teyzemin. 33 yıllık gelinliği evden çıkarken giydim" dedi.

540 BİN LİRALIK TAKI TAKILDI

Çift, düğün boyunca takıların fazlalığı yüzünden zor anlar yaşadı. Nikah sonrası çift masaları dolaşarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.