Buse Varol-Alişan Cephesinde Flaş Gelişme! Bircan Bali Duyurdu...

Oyuncu Buse Varolve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ALYANSINI ÇIKARDI

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

Sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Buse Varol'u suçladı.

"AYRILACAKLAR..."

Buse Varol'un tavrını empatiden uzak bulan Bircan Bali açıklamasında "Ayrılacaklar büyük ihtimalle ama" diyerek şunları söyledi:

"Bazı detayları öğrenince Buse'nin çok büyük tepkiler verdiğini düşünmeye başladım. Anlayıştan uzak sanırım ben Alişan'ı bilirim. Empatiden uzak... Alişan iyi bir eş, biraz Buse'nin anlayışlı olması gerekir. Bir detay daha vereyim; Buse zaten sürekli alyans takan biri değil. Kendi zaten her zaman alyans takan biri değilim demeli. Niye bunu yaptığını anlamıyorum. O menajerin bence hayatından biraz uzaklaşsın."

"DUYDUKLARIMDAN SONRA..."

Bircan Bali konuşmasının devamında konunun aileyle alakalı olmadığını söyleyerek "Pasta krizi doğru. Buse büyük tepki veriyor ve dediğini yaptırıyor" dedi.

"Duyduklarımdan sonra trafiğim değişti" diyen Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in ısrarına rağmen detay vermeyerek "Dönerim, bu evlilik devam ederken huzur kaçıracak bir şey söylemek istemiyorum. Buse'nin olmaması gereken tepkileri var. Buse açıklasın!" yorumunda bulundu.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.