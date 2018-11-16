Buse Tosun Dünya Şampiyonu Oldu

Buse Tosun Dünya Şampiyonu Oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0'la yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi.

Buse Tosun Dünya Şampiyonu Oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0'la yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi. Finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 1-0 yenen Buse Tosun, dünya şampiyonluna ulaştı.

Kaynak: Hürriyet

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