Buse Terim x Boyner yeni koleksiyonu miniklerle buluşuyor

Buse Terim x Boyner İlkbahar-Yaz Çocuk Giyim Koleksiyonu, sezonun trend çizgilerini yansıtmakla birlikte, çocukların rahat edebileceği ve severek giyebileceği parçaları bir araya getiriyor.

Buse Terim x Boyner İlkbahar-Yaz Çocuk Giyim Koleksiyonu, sezonun trend çizgilerini yansıtmakla birlikte, çocukların rahat edebileceği ve severek giyebileceği parçaları bir araya getiriyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Buse Terim ve Boyner'in iş birliği ile ortaya çıkan birbirinden renkli ve dikkat çekici tasarımlar, çocuklara yeni sezonda da şıklık ve konfor vadediyor.

Kız çocukları için "Mermazing", "Summer Rainbow", erkek çocukları için "Deep Sea Adventure" temalarından oluşan koleksiyon miniklerin renkli dünyasını yansıtıyor.

Kız çocuklarının hayallerini süsleyen deniz kızından ilham alınarak hazırlanan "Mermazing" temasında inci detaylı elbiselerden tütülü eteklere, pul payetlerin yer aldığı tişörtlerden denim şortlara kadar birçok seçenek yer alıyor.

Pembe tonları ağırlıklı olmak üzere beyaz ve mavilerin hakim olduğu temada, püskül ve fırfır detayları da dikkat çekiyor. Gökkuşağının yaza uygun renkli, canlı ve dinamik enerjisinden yola çıkılarak hazırlanan "Summer Rainbow" temasında ise denim elbiseler, simli, pileli eteklerin yanı sıra parti elbiseleri, şık pullu elbiseler, payetli etekler ve taşlı denimler ile kız çocukları için ışıltı ön plana çıkıyor.

Buse Terim x Boyner koleksiyonunda, erkek çocuklarının vazgeçilmezi olan marin modasını, ihtişamlı köpekbalığı simgesi ile birleşerek "Deep Sea Adventure" teması ile hayata geçiyor.

Koleksiyonda, örme ceketlerden degrade geçişli tişörtlere, 3 boyutlu baskı ve farklı kumaş gömleklerden denim pantolon ve şortlara kadar rahat kombinlenebilen birçok seçenek bulunuyor. Kırmızı, lacivert ve beyaz renklerin hakim olduğu "Deep Sea Adventure" teması ile erkek çocukları cool ve şık bir görünüm yakalıyor.

Kaynak: AA