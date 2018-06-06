Buse Terim Sosyal Medyadan Takipçileriyle Dertleşti

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından uzun bir metin paylaştı. Kısa aralıklarla iki kez annelik duygusunu tadan Terim, saçlarında gördüğü ilk beyazların ardından takipçileriyle dertleşti.

TAKİPÇİLERİYLE DERTLEŞTİ

Terim yaşadığı zorlu süreçler için şunları söyledi: "Bugün saçımdaki ilk beyazı gördükten sonra biraz size içimi dökmek istedim. Burada var olmaya başladığım günden beri fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum.

"1 SENE ARAYLA İKİNCİ KEZ HAMİLE KALDIM"

26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim, tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlanamamışken aynı yola yeniden girdim. Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum.

"SİZİN İÇİN UZAKTAN ŞAHANE GÖRÜNEN HAYATIM VAR"

Sizin için uzaktan çok şahane gözüken o hayatımın içerisinde bir yandan kendi kurduğum işimi yürütmeye, benimle birlikte çalışan 10 tane genç arkadaşım için para kazanmaya ve üretmeye çalışıyorum. Elbette bana yardım edenler var ama 28 yaşında bu kadar yakın iki çocuk annesi olmak ve bu süreçte hep ayakta kalıp hem evimi, hem işimi, hem çocuklarımı hemde tüm hayatımı idare etmek hiç kolay olmuyor bazen. Biz kadınların hayat boyu omuzlarında taşıdığı yükler hep ağır değil mi zaten? Hiç birimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz. Yeni çıkacak beyazlarıma ve size sevgilerimle…"