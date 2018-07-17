Buse Terim'den Takipçilerini Duygulandıran Paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda anne olan Fatih Terim'in kızı Buse Terim doğum sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Terim, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

Sosyal medya hesabından doğum görüntülerini paylaşan Buse Terim paylaşımına, "3 ay önce bugün, bu saatlerde.. Dünyanın anlatılamayacak en güzel duygusu bu.. Birinciden sonra acaba yeniden aynı duyguları yaşar mıyım, ya da onu da bu kadar sevebilir miyim diyorsun, hem de öyle bir seviyorsun ki.. Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. 3. Ayımız kutlu olsun Naz'ım" notunu ekledi.

YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Buse Terim'in sosyal medya paylaşımı takipçilerini gözlerinin dolmasına sebep oldu. Terim'in paylaşımı yüz binlerce kişi tarafından izlendi.