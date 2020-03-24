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Fatih Terim, Buse Terim, Spor

Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: "Umuyorum ki çok güçlü çıkacak"

Korona virüs tedavisi devam eden Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında.

24.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:34
Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama:

Korona virüs tedavisi devam eden Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Babasının tedavisinin olumlu seyrettiğini belirten Buse Terim, çektiği videoda şunları söyledi:

"Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek... Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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