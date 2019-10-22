Buse Terim Boyner için Forum Trabzon'a geliyor

22.10.2019 10:04

Buse Terim Boyner için 24 ekim Perşembe günü Forum Trabzon'a geliyor.



Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırlanan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında gerçekleşecek ziyarette Terim, 'Buse Terim X Boyner Koleksiyonu'nun hikayesini paylaşacak. Takipçileriyle bir araya gelecek olan Terim, söyleşi gerçekleştirecek. - TRABZON

Kaynak: İHA