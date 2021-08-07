Buse Naz Çakıroğlu: "Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum"
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Buse Naz Çakıroğlu: "Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum"

Buse Naz Çakıroğlu: 'Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, "Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum" ifadeleriyle duygularını aktardı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, "Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum" ifadeleriyle duygularını aktardı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz, elde ettiği bu başarının ardından sosyal medya hesabından hislerini paylaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, şu cümlelere yer verdi:

"Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, İlk kadın doktor Safiye Ali gibi, İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, İlk kadın Bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo'da bir tarih yazıyor. Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum." - İSTANBUL

Buse Naz Çakıroğlu: 'Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
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Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
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Buse Naz Çakıroğlu: "Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum" - Haberler Spor
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