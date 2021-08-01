Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi
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Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi

Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloada ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Tayland'dan Jutamas Jitpong'u 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloada ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Tayland'dan Jutamas Jitpong'u 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Buse Naz bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantiledi. 

Kokugikan Arena'da ringe çıkan Milli boksör, karşılaşmanın başında üstünlüğünü kurdu. İlk raundu 4-1 kazanan Buse Naz, ikinci raundu ise rakibine sayı  vermeden 5-0 kazanmayı bildi. İyi oyununu son raundda da sürdüren Çakıroğlu, 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP ÇİN TAİPEİSİ'NDEN

Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nun 51 kilo yarı finalindeki rakibi ise 4 numarılı seribaşı  Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu. Milli boksör, yarı final maçına 4 Ağustos'ta çıkacak. 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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