Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Busenaz Sürmeneli'ye tam destek!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Busenaz Sürmeneli'ye tam destek!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatları'nda boksta 69 kiloda Polonyalı Karolina Koszewska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Busenaz Sürmeneli'ye, tribünde müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izleyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu tam destek verdi.

Tokyo Olimpiyatları'nda boksta 69 kiloda Polonyalı Karolina Koszewska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Busenaz Sürmeneli'ye, tribünde müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izleyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu tam destek verdi.

Tokyo Olimpiyatları'nda boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina Koszewska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sürmeneli'ye en büyük destek ise bir başka milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan geldi.

Tribünden Busenaz Sürmeneli'ye taktikler de veren Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmanın bitmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu anları sosyal medya hesabından, "İki Busenaz! Biri ringde biri yanımda. Aynı hırs aynı heyecan" sözleriyle paylaştı.

(İHA)

Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Busenaz Sürmeneli'ye tam destek!
Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Busenaz Sürmeneli'ye tam destek!
Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Busenaz Sürmeneli'ye tam destek!
Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Busenaz Sürmeneli'ye tam destek!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Busenaz Sürmeneli'ye tam destek! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:15:56. #1.15#

title