Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova'yı 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşı karşıya geldi. Çakıroğlu, Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA