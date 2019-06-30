Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya aldı.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya aldı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı.
Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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