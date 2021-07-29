Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Olimpiyat ekibimizin önemli isimlerinden Buse Naz Çakıroğlu başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı sporcu hakkında Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Buse Naz Çakıroğlu kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Buse Naz Çakıroğlu, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli? Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1996

Kaç yaşında: 25yaşında

Boy: 1,64 m

Dövüş sanatı: Boks

1966 yılında Trabzon'da doğdu. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.