Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli? Buse Naz Çakıroğlu biyografisi!
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Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli? Buse Naz Çakıroğlu biyografisi!

Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli? Buse Naz Çakıroğlu biyografisi!
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Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksör olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda finale yükselen ilk Türk kadın boksör oldu. Hayatı merak edilen Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli? Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçilen Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli? Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu (26 Mayıs 1996, Trabzon), Türk boksör.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür.

KARİYERİ

1996 yılında Trabzon'da doğdu. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.[3]

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

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Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli? Buse Naz Çakıroğlu biyografisi! - Haberler
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