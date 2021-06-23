Buse Naz Çakıroğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Boks Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Buse Naz Çakıroğlu, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve altın madalya ile ayrılmıştı.Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi Boks alanında temsil edecek olan Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi altın madalya ile dönmek. Fenerbahçe bünyesinde kariyerine devam eden milli boksör Çakıroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Boks Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar...