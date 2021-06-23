Buse Naz Çakıroğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Boks Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Buse Naz Çakıroğlu, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve altın madalya ile ayrılmıştı.Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi Boks alanında temsil edecek olan Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi altın madalya ile dönmek. Fenerbahçe bünyesinde kariyerine devam eden milli boksör Çakıroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Boks Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar...
Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve altın madalya ile ayrılmış olan Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Boks alanında ülkemizi temsil edecek. "Uykularımı kaçıran, her düşündüğümde avuç içlerimi terleten çocukluk hayalim.. Ve bugün hayallerimin başrolünde, Cumhuriyet tarihimiz boyunca Olimpiyat Oyunlarına kota alan İlk Kadın Boksör olarak karşınızdayım.. Son bir adım.. Tüm inancımızla geliyoruz" ifadelerinde bulunan genç boksörün hayatı merak konusu oldu. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Boks Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Doğum Tarihi : 26 Mayıs 1996
Kaç yaşında: 25 yaşında
Nereli: Trabzon
Spor: Boks
Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da doğan Türk boksördür. Fenerbahçe bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.
Çakıroğlu, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Finalde Rus rakibini yenen sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Buse Naz Çakıroğlu, 1996 doğumlu olup 25 yaşındadır.