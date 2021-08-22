Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de

Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktıTokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak, kadınlar boks kategorisinde Türkiye'yi ilk madalyayı getiren isim olan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz...

Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak, kadınlar boks kategorisinde Türkiye'yi ilk madalyayı getiren isim olan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de taraftarların karşısına çıktı. Stadın tamamını Türk ve Fenerbahçe bayrağı ile turlayan Çakıroğlu'na sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de
Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de
Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Buğra Kavuncu Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Mert Günok Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 21:57:14. #1.16#

title