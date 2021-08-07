Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyasını aldı
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Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyasını aldı

Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyasını aldı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Kokugikan Arena'da yapılan törende, 51 kiloda gümüş madalya elde eden Buse Naz, podyuma çıktı.

Buse Naz'a gümüş madalyasını FIFA Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Gianni Infantino takdim etti. Milli sporcu madalyasını boynuna takarken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride altın madalyayı Buse Naz'ı finalde yenen Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva, bronz madalyaları ise Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ile Japonya'dan Tsukimi Namiki kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
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