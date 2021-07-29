Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
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Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, ilk olimpiyat galibiyetini Özbekistanlı Tursunoy Rakhimova karşısında aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, ilk olimpiyat galibiyetini Özbekistanlı Tursunoy Rakhimova karşısında aldı.

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kiloda Özbekistanlı Rakhimova karşısında maçın ilk raundunu kaybetti. İkinci ve üçüncü rauntta maça ağırlığını koyan Buse, Özbekistanlı Tursunoy Rakhimova'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek final müsabakasına 1 Ağustos'ta çıkacak.

METE GAZOZ 3. TURDA MÜCADELE EDECEK

Çiftlerde 4. olan milli okçumuz Mete Gazoz, erkekler bireysel 1. tur mücadelesinde Lüksemburg'dan Jeff Henckels'i 6-0 yenerek 2. tura yükseldi. Sporcumuz ikinci turda ise Avustralya'dan Ryan Tyack'i 7-3 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Üçüncü tur ve finaller 31 Temmuz'da yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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